قرار جمهوري بتوريد 1300 عربة طرازات مختلفة للسكة الحديد

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة TMH International LLC، بمبلغ 76203750 يورو، لتوريد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023، مع التحفظ بشرط التصديق.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أوضحت الجريدة الرسمية، تفاصيل مهمة بشأن الاتفاقية، لافتة إلى أن الاتفاقية مؤرخة في الأصل في 12 ديسمبر 2019، ويتم إبرامها بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهي هيئة عامة، تم تأسيسها بموجب القانون رقم 152 لعام 1980، تابعة لوزارة النقل، وبين شركة TMH International LLC، شركة ذات مسئولية محدودة منظمة بموجب قوانين الاتحاد الروسي، ومسجلة في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية في الاتحاد الروسي.

توريد وشراء 130 عربة ركاب سكة حديد

ووفق الجريدة، فإنه في 25 سبتمبر 2019، قام المقترض وهو الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بصفتها المشتري والمقاول، بإبرام عقد تجاري لتوريد وشراء 130 عربة ركاب سكة حديد، وفي 12 ديسمبر 2019، تم إبرام هذه الاتفاقية، إلى أن أصبحت بالصيغة النهائية، التي تمت الموافقة عليها.

يُذكر أن وزارة النقل، عملت على تطوير منظومة السكك الحديدية، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، بإضافة قطارات جديدة وعربات جديدة، فضلاً عن تطوير نظم الإشارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي.