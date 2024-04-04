حزب الوفد يكرم حفظة القرآن الكريم للعام الخامس على التوالي

شهد المقر الرئيس لحزب الوفد، الحفل الختامي للمسابقة السنوية الكبرى لحفظة القرآن الكريم، لتكريم حفظة كتاب الله، تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، التي تقام للعام الخامس على التوالي، وتقيمها النائبة أمل رمزي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

حفظة القرآن الكريم

في بداية الاحتفالية رحب الدكتور النائب ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، بالحضور في الحفل الختامي للمسابقة السنوية الكبرى لحفظة القرآن الكريم لتكريم حفظة كتاب الله.

ووجه الهضيبي الشكر للنائبة أمل رمزي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على الاستمرار في تنظيم هذا الحفل، مشيرا إلى أن القرآن الكريم نبراس في هذه الدنيا.

وأضاف الهضيبي: «هنيئا لكل من تعلم القرآن وعلمه، وأقدم التحية لكل الحضور من أعضاء الهيئة العليا وشيوخ الوفد والمرأة الوفدية، وأهنئ أيضا أولياء الأمور الذين حرصوا على تعليم أبنائهم القرآن الكريم، وهذه أكبر جائزة قدموها لهم».

وأعربت النائبة أمل رمزي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن سعادتها بحضور قيادات الوفد في هذا الحفل، ومنهم الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، واللواء سفير نور، والمهندس مصطفى رسلان، والمهندس حمدي قوطة ومحمد الإتربي على الحضور والتشريف.

وقال اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد، إن المسابقة تؤكد المحبة داخل حزب الوفد، هذه المسابقة التي تنظمها النائبة أمل رمزي، وهي نائبة رمز لكل فعل خير.

وتابع مساعد رئيس الحزب: «القرآن الكريم أهم شيء، وتعليم الأبناء القرآن الكريم من الصغر أمر إيجابي، يزرع في نفوس الأطفال الطمأنينة والسكينة، فكل التحية لأولياء أمور الأطفال المكرمين اليوم، على جهدهم في تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم».