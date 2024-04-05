دعاء فجر 26 رمضان.. ردده في آخر جمعة من رمضان

دعاء فجر 26 رمضان والتي تعد آخر جمعة في الشهر المبارك حيث يستغل المسلمون الأيام العشر الأواخر في الدعاء والعبادة فهي تتضمن ليلة القدر خير من 1000 شهر، ويستحب الدعاء فيها.

دعاء فجر 26 رمضان

وحول دعاء فجر 26 رمضان آخر جمعة من رمضان، فقد نشرت دار الإفتاء عدد من الأدعية التي لا حصر لها التي يمكن الدعاء بها في تلك الأيام المباركة حيث يمكن ترديد على سبيل المثال:

اللَّهم أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء وسلامةً من كل سوء ومكروه يا رب العالمين.

اللهم إنا نلتمس عونًا منك لنقوم بشكر نعمك، فيا ربنا أطفئ لوعة قلوبنا بفيض من حبك ولطفك يا جواد يا كريم يا رب العالمين.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسَعة رزق فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذِكر وشكر فتقبَّلْه مني وأحسنْ قَبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسَعة رحمتك يا أرحم الرحمين.

اللهم إني اسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.

اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.