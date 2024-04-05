حزب الشعب الجمهوري يقيم حفلا لتكريم حفظة القرآن بالجيزة

أقام النائب طارق الطويل أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية، حفلاً كبيرًا، لختام فعاليات مسابقة حفظة القرآن الكريم، بحضور المستشار أحمد حبيب أمين محافظة الجيزة، والنائب أحمد عاشور أمين تنظيم المحافظة، والأمناء المساعدين، ومساعدي الأمين، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة.

جاء ذلك مشاركة اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، أمين تنظيم الحزب، ورعاية النائب طارق الطويل أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية.

حزب الشعب الجمهوري يقيم حفل تكريم حفظة القرآن بالجيزة

أجريت المسابقة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك في نطاق دائرة الوراق وأوسيم، وشارك فيها ما يقرب من 5300 متسابق من مختلف القرى التابعة للدائرة. وتنوعت جوائز هذه المسابقة، حيث حصل المتسابقون الأوائل في كافة الأقسام على 15 رحلة عمرة، بالإضافة إلى جوائز مالية قيمة، وشهادات تقدير لباقي المشاركين.

أكد الأمين العام للحزب، اللواء محمد صلاح أبوهميلة، على أن الهدف من المسابقة هو تعميق الوعي الديني الصحيح لدى الأطفال والنشء، وإطلاق المهارات الإبداعية وتنشيط الجانب اللغوي من خلال حفظ وتجويد القرآن الكريم.

وأوضح «الألفي» أن الهدف من إجراء مسابقة القرآن الكريم السنوية هو نشر ثقافة التسامح وتوعية الشباب والفتيات، بأن القرآن الكريم يدعو إلى الوسطية والاعتدال، وكذلك تشجيع الأطفال والشباب على روح التنافس من خلال مسابقة حفظ القرآن الكريم وحثهم على قبول الآخر ونبذ الأفكار المتطرفة.