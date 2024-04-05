«الوفد» ينظم سحوره السنوي بحضور قيادات الحزب

نظم حزب الوفد في القاهرة حفل السحور السنوي برعاية السيد عيد، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة حدائق القبة، وحضور الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، والمستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد السابق، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات وأعضاء الهيئة العليا للوفد.

حزب الوفد يٌقيم سحوره السنوي

حضر الحفل النائب الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام للحزب، والنائب الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، والمهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في الهيئة العليا، مثل عصام الصباحي، كاظم فاضل، طارق سباق، محمد فؤاد، المهندس حمدي قوطة، والنائبة أمل رمزي، ومحمد الاتربي، ومحمد أرنب، سكرتير الهيئة الوفدية. كما حضر مساعدو رئيس الحزب، مثل اللواء سفير نور، والنائب عيد هيكل، وعمر هريدي. وشهد الحفل حضور أعضاء وقيادات اللجنة العامة للوفد بالقاهرة.