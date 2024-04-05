أعلن قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 5-4-2024، الموافق 26 من شهر رمضان المبارك.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 5-4-2024، وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمون على تحري صلاة المغرب لأداء الصلاة في وقتها وتناول طعام الإفطار.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في محافظة الشرقية اليوم الجمعة 5-4-2024 يأتي الساعة 6:26 مساء، حيث تصل عدد ساعات الصيام إلى 14 ساعة و27 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 5-4-2024

وتضم إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 من شهر رمضان المبارك كالتالي:

الفجر: 04:9 صباحا

الظهر: 11:57 مساءً

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:26 مساءً

العشاء: 07:35 مساءً