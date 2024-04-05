حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب.. ماذا قال؟

بعد كثير من الشائعات والأقاويل، حل الفنان حسام حبيب ضيفًا على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب، وكشف الكثير من الأسرار التي تتعلق بعلاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

مفاجأت صادمة يكشفها حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب

كان أول الأسرار التى كشفها الفنان حسام حبيب هو حلاقة شعر الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي أثارت جدلًا كبيرًا وترددت شائعات بأنه هو من فعل بها هذا الأمر.

وقال «حبيب»: «مشكلة عبيطة حصلت بينا وزي أي ست قالتلي طلقني قولتلها طب قومي البسي وهننزل للمأذون نطلق، قالتلى أنا مبنزلش ابعت هاته أي تلكيك بقى، هيا افتكرت إن بجد هطلقها فدخلت الحمام فكرتها هتغير اتأخرت شوية، وطلعت لما طلعت كدا وقعت على ركبي فى الأرض مش مصدق اللي عملته».

وتابع: «ده نوع من أنواع التعبير عن الغضب واللي اتفقنا إنه ميحصلش لأنه مينفعش أأذي نفسي علشان أعرف الطرف التاني إني غضبان».

كما تحدث حسام حبيب عن وجوده مع شيرين دائما في الحفلات، فقال: «أنا طلعت قاصد وأنا ماسك ديل فستانها، مراتي لو فنانة لو قاعدة فى البيت هي تاج على راسي، وأنا عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين».

وتابع حبيب حديثه عن عدم رده على اتهامات زوجته فقال: «أطلع لمراتي اللي قعدنا وكلنا وشربنا وسافرنا وعملنا كل شيء علشان لحظة غضب، الناس متفرقش معايا خالص. أحلى حاجة في الدنيا تعلمي اللي قدامك ازاي تسامح وفيه كلمة كنت بقولها لشيرين دايمًا: أنا بحبك أكتر من الزعل يعني كرامتي ولا انتي، وأنا ممشيتش علشان أرجعلها، المهم أننا في حياة بعض».

أما عن تسبب حسام في خلافات شيرين عبد الوهاب عائلتها، فقال: «إزاي أخوها يقول عليها إنها مدمنة وفي الليفيل الرابع ازاي يطلع يقول كدا في الوقت اللي هي فعلا مش كدا خالص، وهما عرفوا فيها كدا علشان عرفوا إنها عايزة ترجعلي، وبالعكس أنا اللي صالحتها عليهم لما اتجوزتها، صالحتها عليهم كانت هي مقاطعة وهي حذرتني تقولي خد بالك متقربش».