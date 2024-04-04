تعرف على موعد صلاة العيد في الدمام 2024

لم يتبق على استقبال عيد الفطر سوى أيام قليلة، حيث ينتظره المسلمون حول العالم للاحتفال به، وفي ضوء ذلك كشفت وزراة الشؤون الدينية في السعودية عن موعد صلاة العيد في الدمام 2024.

موعد صلاة عيد الفطر في الدمام 2024

يحرص المسلمون على متابعة مواعيد صلاة العيد للاستعداد لها، وتأديتها على وقتها، لذا تستعرض جريدة «الوطن» في تقريرها التالي موعد صلاة العيد في الدمام 2024.

موعد صلاة العيد في الدمام 2024

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، موعد صلاة عيد الفطر في الدمام 2024 عبر موقعها الرسمي، الذي سيكون تحديدا في تمام الساعة 5:35 صباحا، وتقام الصلاة في نفس التوقيت بمحافظة الظهران والخبر ورأس تنورة.

ويكون موعد صلاة العيد في محافظة القطيف عند الساعة 5:35 صباحا، وفي محافظة الجبيل الساعة 5:37، بينما يصلى المقيمون في محافظتي بقيق والأحساء في الساعة 5:38 صباحا، وفي الخفجي 5:40 وفي محافظة النعيرية 5:41 صباحا، تليها محافظة القرية العليا في الساعة 5:44، وأخيراً في محافظة حفر الباطن عند تمام الساعة 5:50 صباحاً.

مظاهر احتفالات عيد الفطر في الدمام

وفي اليوم الأول من عيد الفطر في الدمام، يخرج جميع المسلمين لصلاة العيد في الساحات أو المساجد الكبيرة، لمشاركة التهنئة بقدوم العيد، كما يتم إعداد الأطعمة التقليدية المخصصة لهذا اليوم المبارك.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عمر بن فيصل الدويش، أنّ السعودية تحرص على الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر، وتهيئة المصليات بالخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل.