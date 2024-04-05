الخطوات الصحيحة لتنظيف الرنجة.. تستغرق 5 دقائق فقط

تناول الرنجة إحدى العادات التي يحرص الكثير من الأشخاص على القيام بها خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسهل تحضيرها في خطوات بسيطة، فضلًا عن مذاقها الشهي الذي يفضله البالغين والصغار، لذا تحرص العديد من ربات البيوت على البحث عن خطوات بسيطة لتنظيف سمك الرنجة بعد شراءه، لتقديمه بشكل صحي لأفراد الأسرة.

خطوات تنظيف الرنجة

وخلال التقرير الآتي، نقدم أبرز الخطوات لتنظيف سمك الرنجة بشكل صحي ومضمون في 5 دقائق فقط حسب ما ذكر موقع «obozrevatel» العالمي.

- تجهيز الأدوات اللازمة

للقيام بتنظيف الرنجة بسرعة وصورة مضمونة صحيًا، ستحتاجين إلى لوح لا يمتص الروائح مثل الخشب، إضافة إلى مناشف ورقية وسكين حاد وملاقط.

- غسل الرنجة

في الخطوة التالية اشطفي الرنجة جيدًا تحت ماء الصنبور الجاري، ومن ثم قومي بإزالة الرأس والأحشاء واشطفيها جيدًا مرة أخرى من الداخل، بعد ذلك أزيلي الزعنفة، واسحبي الجلد مرة واحدة من فوق الرنجة.

- تقطيع الرنجة

فيما بعد أمسكي الرنجة من الذيل وافصلي اللحم عن الضلوع، ثم أزيلي العمود الفقري وافصليه عن باقي قطع اللحم أيضًا.

- استخدام الملاقط

في هذه الخطوة استخدمي الملقاط الخاص بالطعام، في إزالة الشوك الصغير المتبقي داخل لحم الرنجة.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوة، قدمي الرنجة مع البصل والخبز وبالهناء والشفاء.

كيفية التخلص من رائحة الرنجة في المنزل

للتخلص من رائحة الرنجة في المنزل، يمكنك اتباع بعض الخطوات وهي:

- وضع قشر الليمون داخل سلة المهملات لطرد أي روائح أخرى.

- وضع كوبين من الخل مع كوب من الماء في إناء على النار وغليهما جيدًا، لطرد أي روائح من المنزل.

- لف بقايا الرنجة في أكياس، وغلقها جيدًا قبل وضعها داخل صندوق القمامة.