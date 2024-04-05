دعاء للأب المتوفى بدخول الجنة.. ردده في هذا التوقيت حتى يستجاب

دعاء للأب المتوفى لدخول الجنة من الأدعية التي تتردد كثيرًا في هذه الأيام، حيث إن الدعاء هو وسيلة التواصل الوحيدة بين العبد وأحبته من الأموات، لذا الكثير من المسلمين يحرص على أن يدعوا لهم في الأيام المباركة وتعتبر الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي خير ليالي العام، لذا يستغلها العديد من المواطنين في الدعاء لموتاهم.

دعاء للأب المتوفى بالجنة

وعن دعاء للأب المتوفى لدخول الجنة، فهو من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة يمكن الاستعانة بها والحرص على استعمالها بشكل دائم في كل مرة يتوجه العبد لربه حتى يرحم والده المتوفى ويغفر له، بل يمكن ترديد أي دعاء يخطر على بال العبد، وأن يخاطب ربه سبحانه وتعالى بما يخطر على باله وقلبه.

وهناك بعض الأدعية المستحبة التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء للأب المتوفى بالجنة، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم أدخل أبي الجنة من غير حساب ولا سابقةِ عذاب، اللهم ارحم والدي، واغفر له وارضَ عنه رضًا تحلّ به عليه جوامع رضوانك، وتحلّه به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك، اللهم أسألك أن تغفر لأبي ومن مات من المسلمين، وأن ترحمهم برحمتك الواسعة، وأن تسكنهم فسيح جناتك، وأن تجعلهم من رضي الله عنهم ورضوا عنه.

دعاء للأب المتوفى لدخول الجنة في يوم الجمعة

وبالحديث عن دعاء للأب المتوفى لدخول الجنة، فإن يوم الجمعة من الأيام الخيرة التي تمر في الأسبوع، ولابد أن يستغلها العبد أفضل استغلال من خلال الدعاء والصلاة على النبي وغيره من العبادات والأعمال الصالحة، وقد خص الله سبحانه وتعالى هذا اليوم المبارك بساعة يستجاب فيها الدعاء أيا كان، ويقول الفقهاء أن هذه الساعة هي ساعة غروب شمس يوم الجمعة، لذا من المستحب أن يحرص العبد على أن يدعوا خلال هذه الساعة من يوم الجمعة نظرا لكون احتمالية استجابة الدعاء خلالها تكون أكبر.

ومن الأدعية التي تأتي ضمن دعاء للأب المتوفى بالجنة في يوم الجمعة :

- اللهم إنهم كانوا عبادك، يشهدون لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، فاغفر لهم ذنوبهم، واعف عنهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم إنهم كانوا لنا أحبة وإخواناً، فارحمهم يا أرحم الراحمين، واجمعنا بهم في جنات النعيم، ولا تفتنا بعدهم، واجعلنا هداةً مهتدين، اللهم أنزل على أهلهم الصبر والسلوان، وارضهم بقضائك، واجعل مصيبتهم خاتمة خير، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل قبورهم نوراً وضياءً، واجمعنا بهم في جنات النعيم، اللهم اغفر لنا ولهم، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم، واعف عنّا وعنهُم، إنك أنت الغفور الرحيم.

دعاء للأب المتوفى لدخول الجنة في العشر الأواخر

والليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي خير ليالي العام، لذا يستحب أن يكثر خلالها العبد من الدعاء بقدر المستطاع، لاسيما أن هذه الليالي العشر يتخللها ليلة القدر، والتي وصفها الله سبحانه وتعالة في كتابه الكريم بكونها ليلة خير من ألف شهر، والدعاء مستجاب في هذه الليلة الكريمة، لذلك هي تعتبر خير الأوقات التي يمكن ترديد خلالها دعاء للأب المتوفى بالجنة وذلك على مدار العشر ليالي كاملة، آملين أن تصيب دعوتهم في ليلة القدر، وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار.

دعاء للأب المتوفى بالجنة في ليلة القدر لم يرد له صيغة معينة، ولكن هناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها منها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها»، «اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين