عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث الحلقة 25 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية».

ففي مسلسل الكبير أوي 8، شارك حزلقوم في مسابقة برنامج «مين هيكسب النص مليون»، واحتفل مع هجرس ومربوحة والعترة بعد كل سؤال أجاب عليه، وهو ما أغضب المذيع عمرو رمزي، لكنه كان يفوز بمساعدة الكبير من خلف الكواليس، إذ «يكح» بعدد الإجابة الصحيحة، وفي نهاية المطاف فاز بـ10 آلاف جنيه.

وفي مسلسل إمبراطورية ميم، ظهر رجل الأعمال يحيى شاكر وطلب مقابلة خالد النبوي، وتناقشا في مسألة بيع البيت، وحاول إقناعه وفي النهاية أكد له أنه خسر كل شيء.

وفي مسلسل صدفة، انهارت راندا أمام علي وهو مقيد بالحبال، وكانت تمسك في يدها سكينا، وتراجعت عن قتله في اللحظات الأخيرة، وقررت تهريبه وأخبرته بأنها لا تريد الزواج منها، وستتخلص من الجنين حتى لو كلفها الأمر حياتها.