واعظ بـ«الأزهر»: النبي محمد كان يحسن استقبال ليلة القدر بعدة طقوس

قال الشيخ كمال الدين ناصر، واعظ بالأزهر الشريف، إنَّ فضائل ليلة القدر تحدث القرآن الكريم عنها، وذكر النبي في الأحاديث النبوية فضلها، فهي تعدل أيام عظام من العمل، وهذه الليلة كان سيدنا محمد يحسن استقبالها ويعد لها العدة.

طقوس نبينا محمد في العشر الأواخر من رمضان

وأضاف «ناصر»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، والمُذاع على شاشة «الأولى»: «كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليدرك هذه الليلة ببعض الطقوس في العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان يفرغ نفسه من الشواغل ويفرغ ذهنه من المشاغل كلها فكان يعتزل نساءه في هذه العشر الأواخر».

اعتكاف النبي محمد في مسجده بالعشر الأواخر

وتابع: «النبي محمد كان يأتي في العشر الأواخر فيعتكف بمسجده إفراغاً لذهنه وتصفيةً لعقله وإقبالاً على ربه سبحانه، ولإدراك هذه الليلة كان يُحيي الليل كله».