تحري ليلة القدر في شروق 26 رمضان.. الشمس أكثر صفاء وسطوعا (فيديو وصور)

ينتظر المؤمنون في ليالي شهر رمضان المبارك بشوق شديد ليلة القدر، التي تعدُّ أعظم ليالي السنة وأكثرها فضلاً وبركةً، وفي يوم الجمعة المُبارك يبحث المؤمنون بشغف واهتمام عن موعدها وعلاماتها، لأنها ليلة يُضاعف فيها العمل الصالح وتُغفر الذنوب، وتستعرض «الوطن» تحري ليلة القدر في شروق شمس اليوم الـ26 من شهر رمضان عن طريق بث مُباشر، وثوثيق بعض جماهير السوشيال ميديا لشكل الشمس في هذا الصباح.

هل ليلة القدر كانت أمس؟

وحول التساؤل بشأن هل كانت ليلة القدر ليلة أمس من عدمه، قال الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يُلاحظ انشغال عدد كبير من المسلمين في كافة بقاع الأرض بموعد ليلة القدر المباركة، وهل تحققت من عدمه أم لا في تلك الليالي الماضية، مؤكدا أن ليلة القدر يشعر بها الإنسان بداخله وتلمس جزءًا من روحه، ويشعر بالطمأنيىة والهدوء النفسي الشديد في تلك الليلة المباركة.

تحري ليلة القدر في شروق شمس 26

وأضاف «هندي» في تصريحات لـ«الوطن» خلال حديثه عن تحري ليلة القدر في شروق شمس 26 رمضان بأنه لا يعلم موعد ليلة القدر الحقيقي إلا الله عز وجل، ولكن كما أوضحت فإن لها علامات تظهر في تلك الليلة على عكس الليالي السابقة من الشهر المبارك، ومنها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، لما ورد عن النبي في وصفها: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ».

كيف تكون الشمس في ليلة القدر؟

وفي سياق متصل، قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن ليلة القدر ميزها الله بالعديد من المزايا، ومنها شكل الشمس الصافية التي لا غبار فيها، حيث تصعد الملائكة إلى السماء بعد طلوع الفجر، ويحجب شعاع الشمس، فقد أخبرنا الله تعالى بأنهم ينزلون في تلك الليلة الفضيلة، مستهدا بقول بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: «وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضى، ومنها: أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها».

واضاف الشيخ عبدالعزيز النجار في تصريحات لـ«الوطن» بأن لا يجب على المسلم التوقف عن العبادة حتى وإن شعر بـ«ليلة القدر» لأن النبي كان يجتهد في العبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره».

أدعية ليلة القدر في الصباح

«اللهمّ اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان ممّن نظرتَ إليهم فغَفَرت لهم، ورضيتَ عنهم، وحَرَّمتَهم على النار، وكتبتَ لهم الجنّة، نحن ومن نُحبّ، اللهمّ اغفر لنا في أيّام العِتق من النار ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلَنّا، وما ‏أنت أعلم به منّا، أنت المُقدِّم وأنت المُؤخِّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير».

كما يمكن الدعاء بـ«اللهمّ اجعلنا في هذه الليالي المباركة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يا ربِّ تقبَّل منّا، وعلى طاعتك أَعِنّا، وأَكرِمنا ولا تُهِنّا، اللهمّ افتح لنا في هذه الليالي أبواب فضلك، وانزل علينا فيها بركاتك، ووفّقنا فيه إلى مُوجِبات مرضاتك، وأسكنّا فيها جنّاتك، يا مُجيب دعوة المُضطَّرين، اللهمّ اختِم لنا رمضان برضوانك، والعِتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، وأَعِده علينا أعواماً عديدة ونحن في صحّةٍ وعافيةٍ».

أدعية هامة في ليلة القدر

وأستكمالا للحديث عن دعاء ليلة القدر، فإنه يجوز للمسلم أن يردد «اللهمّ إنّها العشر الأواخر في رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك، اللهمّ إنّا نسألك في هذه الأيّام الكريمة أن لا تُشمِتَ أعداءنا بدائِنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فنحن العليلون وأنت المُداوي، أنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهمّ اجعل حُسن ظنّنا بك شفاءنا».

تحري شمس ليلة القدر منذ بداية العشر الأواخر

وكانت قد تابعت «الوطن» باهتمام تحري المسلمين ليلة القدر ومراقبتهم لشروق الشمس منذ العشر الأواخر من شهر رمضان وحتى اللحظة الحالية، ويمكن الآن متابعة جهود المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هذه الموضوعات المتاحة:

تحري ليلة القدر في شروق يوم 21 رمضان.. هل تحققت علاماتها؟

- تحري ليلة القدر في شروق شمس 22 رمضان.. هل كانت ليلة أمس؟

تحري ليلة القدر في شروق شمس 23 رمضان.. هل كانت الليلة الماضية؟

تحري ليلة القدر في شروق شمس 24 رمضان.. هل كانت هي الليلة المباركة؟

تحري ليلة القدر 25 رمضان.. ظهور علامة مهمة في القمر وراقب الشمس جيدا

تحري ليلة القدر في شروق شمس 25 رمضان.. هل هي الليلة المباركة؟