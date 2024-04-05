مطران طيبة للكاثوليك يهنئ محافظ الأقصر بعيد الفطر: «نسيج واحد»

هنأ الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، ورافق خلال الزيارة وفد من أسرة الإيبارشية.

ورحب المحافظ بنيافة الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء، وعن عمق العلاقة الشخصية، والمحبة المتبادلة، والمودة مع نيافته.

التهنئة بعيد الفطر

ومن جانبه، قدم نيافة المطران التهنئة لمحافظ الأقصر وكل معاونيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربًا عن عمق وتناغم وعظمة هذه الأيام التي نعيشها جميعًا كشعب مصري نسيج واحد في مسيرة نحو الله، كل بطريقته من خلال الأصوام، والصلوات والابتهالات والدعاءات، متوسلين إلى الله أن يحفظ بلدنا الحبيب مصر قيادةً وشعبًا.

وأشاد محافظ الأقصر بالترابط الوطيد والعلاقات الصلبة التي تميز الشعب المصري على مر العصور والمودة والتآخي بين الأفراد والأسر وهذه المناسبات والزيارات المتبادلة خير دليل على ذلك.

وهنأ مطران الإيبارشية المحافظ بكثافة أعداد السياح في هذا الموسم، التي تخطت سنوات عديدة ماضية، وذلك لما في هذه المدينة العريقة من حضارة وتاريخ وجاذبية وأيضاً لما يجدونه من أمن وأمان وحسن الضيافة والاستقبال.

وفي الختام، أثنى محافظ الأقصر على نشاط الكنيسة الكاثوليكية، خاصة في المجال الخدمي والتعليمي والتربوي والصحي.