موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024.. وتوقيت الإفطار

بدأ العد التنازلي على حلول عيد الفطر 2024، إذ يعلن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024 انتهاء صيام اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان، وتبقي 4 أيام فقط على أول أيام العيد، فيما تستعد آلاف السيدات لإعداد وجبات الإفطار للأسبوع الأخير من شهر الصيام، فضلًا عن إعداد الكعك والبسكويت والبيتيفور والغُريبة وغيرها.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق السادس والعشرين من شهر الصيام، فضلًا عن مواقيت الصلاة، وموعد الإفطار، وعدد ساعات الصيام، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها طوال أيام شهر الصيام.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويحل موعد أذان المغرب اليوم الموافق سادس أيام العشر الأواخر من رمضان، والسادس والعشرين من شهر الصيام، متأخرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط عن الأمس، وكذلك موعد أذان العشاء، فيما يزداد عدد ساعات الصيام اليوم بمقدار 3 دقائق.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الجمعة 5-4-2024

ويأتي موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الجمعة 5-4-2024 الموافق سادس أيام العشر الأواخر من رمضان، في تمام الساعة 6:18 مساءً، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و25 دقيقة.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 26 رمضان 2024، فإنّه تقام صلاة المغرب بعد الانتهاء من رفع الأذان بعشر دقائق أي في تمام الساعة 6:28، وهي المسافة التي حددتها الأوقاف بين الأذان وإقامة الصلاة، عدا الفجر يكون 20 دقيقة.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الجمعة 5-4-2024

ويتزامن موعد الإفطار اليوم في الفيوم الجمعة 5-4-2024 مع موعد أذان المغرب، أي يأتي في تمام الساعة 6:18 مساءً، حيث نصحنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بتناول الإفطار وكسر الصيام فور سماع أذان المغرب.

مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 فإنّ مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم، تتضمن موعد أذان العصر 3:32 مساءً، وموعد أذان العشاء 7:36 مساءً، وموعد صلاة التراويح تقام وفقًا لمواقيت كل مسجد على حدة عقب الانتهاء من صلاة العشاء، بينما تقام صلاة التهجد بدءًا من 12:00 منتصف الليل.