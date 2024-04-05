7 أدعية لطلاب الثانوية العامة رددها في ليلة 27 رمضان

بعد مرور 26 يومًا من شهر رمضان المبارك، تأتي ليلة 27 رمضان إحدى الليالي الوترية في العشر الأواخر من الشهر الكريم، ومن المتوقع أن تكون ليلة القدر، والتي يحرص فيها الكثيرون على الدعاء لأنه من أكثر الأعمال المستحبة.

قبل عدة أسابيع من بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تقوم أسر طلاب الثانوية العامة، بتكثيف الدعاء للطلاب بالنجاح والتوفيق في الامتحانات في أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، خاصة يوم ليلة 27.

أدعية لطلاب الثانوية العامة في 27 رمضان

- اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يارب العالمين، اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وانزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا.

- رب اشرح صدورهم ويسر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم.

- اللهم كن لهم خير مُعين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين واجعلهم من المتفوقين، اللهم حقق لهم كل أحلامهم، واجعل أيام امتحاناتهم عبارة عن سعادة وفرح، اللهم يسِّر الامتحانات عليهم، اللهم كن معهم وقت النسيان وذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فاجبهم.

- اللهم وفق طلاب الثانوية العامة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل امتحاناتهم يسيرة ولا تجعلها عسيرة وأعطهم مرادهم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق طلاب الثانوية العامة، ويكرمهم ويشرح صدورهم وييسر لهم أمورهم ويذكرهم ما نسوا ويفرح قلوبهم بالنجاح والتوفيق.

أدعية أخرى لطلاب الثانوية العامة

- اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية والرشد والإعانة والرضا والحب والإنابة والدعاء والإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

- اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الاجابة الصحيحة.

- اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم ذكرهم إذا نسوا، اللهم علمهم إذا جهلوا.