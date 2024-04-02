مصادر تكشف حقيقة أعطال الموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلي

واجه عدد كبير من العملاء في بعض من البنوك المصرية الخاصة والحكومية اليوم، مشكلة في استخدام التطبيقات البنكية والتحويلات النقدية، وكذلك في السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي.

وجرى حل هذه المشكلة في بعض البنوك، ولكن لا تزال موجودة في بنوك أخرى، وكشفت مصادر مصرفية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالفعل كان هناك مشكلة، ولكن بسبب تحديث في أنظمة بعض البنوك.

مشكلة استخدام التطبيقات البنكية والسحب النقدي

وأضافت المصادر، أن هذا يحدث كل فترة ولكن لا يستمر مدة طويلة، ويمكن حاليًا استخدام التطبيقات البنكية أو السحب عبر ماكينات الصراف الآلي بدون أي مشاكل.