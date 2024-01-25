قائمة أعلى 5 محافظ بنكية إلكترونية في مصر.. اعرف حد الاستخدام

تقدم عددًا من البنوك المصرية المحافظ الإلكترونية سواء للعملاء أو غير العملاء التي توفر عدد من الخدمات سواء تحويل الأموال أو دفع الفواتير أو الشراء عبر الإنترنت، والإيداع والسحب من الـATM وغيرها، ويتميز البعض بتقديم حد أقصى للرصيد كبير، وهو ما نرصده في السطور التالية.

أعلى 5 محافظ بنكية إلكترونية في مصر

وبحسب المواقع الرسمية للبنوك، الحد الأقصى للرصيد في البنك التجاري الدولي CIB، على المحفظة الإلكترونية 400 ألف جنيه، وحد الاستخدام اليومي 60 ألف جنيه، وحد الاستخدام الشهري 200 ألف جنيه.

المحفظة الإلكترونية في بنك القاهرة

ويوفر بنك القاهرة المحفظة الإلكترونية بحد أقصى للرصيد 200 ألف جنيه، وحد الاستخدام اليومي 60 ألف جنيه والشهري 200 ألف جنيه.

المحفظة الإلكترونية في البنك الأهلي المصري

فيما يتيح البنك الأهلي المصري، الحد الأقصى لرصيد المحفظة الإلكترونية 100 ألف جنيه، وحد الاستخدام اليومي 60 ألف جنيه، والشهري 200 ألف جنيه، إذ أن يمكن استعمالها على مدار اليوم، خاصة تعتبر أكثر أمانًا.

المحفظة الإلكترونية في بنك التعمير والإسكان

ويقدم أيضًا بنك التعمير والإسكان المحفظة الإلكترونية بحد أقصى 200 ألف جنيه، وحد الاستخدام اليومي 60 ألف جنيه، والاستخدام الشهري 200 ألف جنيه، ومن مميزات المحافظ الإلكترونية السرعة في تنفيذ المعاملات المالية.

المحفظة الإلكترونية في بنك QNB

والحد الأقصى للرصيد في بنك قطر الوطني الأهلي QNB، على المحفظة الإلكترونية 200 ألف جنيه، وحد الاستخدام اليومي 6 آلاف جنيه، و200 ألف جنيه شهريًا.