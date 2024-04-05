مونوريل شرق وغرب النيل.. يقل 120 ألف راكب يوميا لمختف أنحاء القاهرة

تقدمت معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق وغرب النيل أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، حيث تُقدم هذه النوعية من المشروعات التي تُنفذ لأول مرة في مصر، خدمات متميزة لجمهور الركاب، وفق تقرير لوزارة النقل، موضحة أنه يعتبر نقلة نوعية كبيرة في وسائل المواصلات في مصر.

مونوريل شرق وغرب النيل

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مهمة عن مشروع مونوريل شرق وغرب النيل، وهي كالآتي:

- يبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل «شرق - غرب النيل» 100 كم

- إجمالي عدد المحطات 35 محطة

- تبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً

- يتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات

- من المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

- يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي

- يستم بأنه وسيلة سريعة وعصرية وآمنة

- يوفر استهلاك الوقود

- يسهم في خفض معدلات التلوث البيئي

- يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية

- يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية

- المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى

- يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع

مشروع مونوريل شرق النيل

- يمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر

- يصل المشروع حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

- يمتد المشروع بطول 56.5 كم

- يشتمل على 22 محطة

- يتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏«ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب»

- يسهم في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏

- المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

- يتكامل مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر

- يتكامل مع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة