طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة في المنزل.. «طعمها أحلى من الجاهز»

حلوى كعب الغزال بالعجوة، تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خاصة مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك الذي يحل علينا خلال أيام قليلة، وهناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون تناوله في صباح يوم العيد إلى جانب كوب من الشاي، لذلك تريد ربات البيوت معرفة طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة.

ونستعرض خلال السطور التالية، طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة، حسب الشيف شربيني، خلال برنامجه «الشيف»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كعب الغزال

وتأتي مقادير عمل كعب الغزال بالعجوة كما يلي:

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب ماء أو لبن دافئ

بيضة

3/4 كوب سمنة ذائبة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح خشن

والحشو عبارة عن:

عجوة

سمسم

150 جرام لوز مقشر

بيضة للوجه

تحضير كعب الغزال بالعجوة

طريقة تحضير كعب الغزال بالعجوة، تتم عن طريق خلط الدقيق مع الخميرة والسكر ورشة ملح حتى تصبح عجينة متماسكة، ومن ثم فردها حتى تتم عملية حشو العجوة، بعد إذابتها مع الزيت والسمسم والقليل من الماء على النار.

- افردي العجينة بالنشابة واحشيها بخليط العجوة، ومن ثمّ لفي العجينة ثم قطعيها إلى شرائح أو لفائف وضعيها في صينية وادهني الوجه بالبيضة، وأخيرًا ادخليها إلى الفرن حتى النضجـ وقدميها للأطفال والكبار بجانب كوب الشاي أو اللبن الساخن.

كعب الغزال بالعجوة والبرتقال

هناك العديد من أنواع الحشو المختلفة لعمل كعب الغزال، وليس العجوة فقط، وتأتي طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة والبرتقال من خلال اتباع الخطوات الآتية:

3 أكواب دقيق

4\3 كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال بودرة

ماء

بيضة وسمسم للوجه

فانيليا

نصف كيلو عجوة

ملعقة كبيرة سمنة

نصف كوب عصير برتقال سائل

ملعقة كبيرة بشر برتقال

وطريقة التحضير تتم مثل طريقة تحضير كعب الغزال بالعجوة، إضافة إلى بشر البرتقال على العجوة، ولف العجينة على شكل أسطواني ومن ثمّ تقطيعها إلى شرائح ودهن الوجه بالبيض والسمسم، وأخيرًا إدخالها إلى الفرن وتقديمها.