إمام مسجد السيدة نفيسة: زهدت الدنيا ودعمت الإمام الشافعي ماديا ومعنويا

عرض برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامي يسري الفخراني، حلقة خاصة من داخل دار ومسجد نفيسة العلوم.

وقال الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة، «الإمام الشافعي كان يرجع إلى السيدة نفيسة رضى الله عنها في عظائم الأمور، وكانت تدعمه معنويًا وماديًا، وقمت بالبحث أكثر في الجزئية المتعلقة بمساعدته ماديًا، فقد كانت تأتيها الأموال والهدايا وكانت توزع كل هذه الهدايا، فقد كانت زاهدة».

وأضاف قائلًا: «الأمام الشافعى كان يتعرض لبعض الاضطهاد من المالكية المعاصرين له، فوقفت بجانبه السيدة نفيسة رضي الله عنها، وكان عنده داء في بطنه، وعندما يمرض كان يأتي الرسول من الإمام الشافعي، فتقول يرحم الله الشافعي أو شفي الله الشافعي، وفي آخر مرة هينتقل فيها الإمام الشافعي الى جوار الله، قالت السيدة نفيسة هذه العبارة لرسول الشافعي: «يرحم الله الشافعي ومتعه الله بالنظر الى وجهه الكريم».