طريقة عمل فراخ المندي مثل المطاعم.. «مش هتشتريها من بره تاني»

يعد فراخ المندي واحدًا من ألذ وأشهر الأطباق العربية التي يميل كثيرون إلى تناولها، لِما تتميز به من مذاق مختلف وقيمة غذائية مرتفعة؛ ولأن كثيرين لا يميلون إلى شراء مثل هذه الأكلات من المطاعم ويفضلون تحضيرها في المنزل؛ ضمانًا لجودتها وتلبية لمختلف الأذواق وتوفيرًا للتكلفة، نوضح فيما يلي، طريقة عمل فراخ المندي مثل المطاعم لتكون ذات مذاق شهي وشكل رائع.

طريقة عمل فراخ المندي مثل المطاعم

وحول طريقة عمل فراخ المندي مثل المطاعم، فإنه يمكن لربات المنازل عملها في المنزل من خلال مجموعة من المكونات بمقادير محددة كالتالي:

مكونات عمل فراخ المندي مثل المطاعم

فرخة كاملة أو مقطعة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 بصلة متوسطة مقطعة.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة بهارات مندي.

1 ملعقة كبيرة كركم.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب أرز بسمتي منقوع.

3 أكواب ماء.

1/2 كوب زيت نباتي.

2 حبة ليمون مقطعة.

2 كوب مرق دجاج.

خطوات عمل فراخ المندي

بعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فإن طريقة عمل فراخ المندي مثل المطاعم تتمثل في اتباع الخطوات التالية:

غسل الفراخ جيدًا. مزج الزبدة والبصل والثوم والبهارات والكركم والفلفل الأسود والملح جيدًا في وعاء. دهن الفراخ بمزيج التتبيلة. تغطية الفراخ وتركها في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل. غسل الأرز البسمتي جيدًا ونقعه في الماء لمدة 30 دقيقة. تسخين الزيت في قدر كبير على نار متوسطة. إضافة الأرز البسمتي والليمون وقلبهما حتى يصبح لون الأرز ذهبيًا. إضافة مرق الفراخ والملح وتركه يغلي. تركه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى نضوج الأرز. تسخين الفرن على 200 درجة مئوية. وضع الفراخ المتبلة في صينية فرن. تغطية الصينية بورق السلوفان. ترك الفراخ لمدة 1 ساعة. إزالة ورق السلوفان وترك الفراخ تُطهى لمدة 15 دقيقة أخرى حتى يصبح لونها ذهبيًا.

تقديم فراخ المندي على السفرة

بعد إتمام الخطوات السابقة يمكن تقديم فراخ المندي لتكون بشكل رائع على السفرة إلى جوار مذاقها الشهي من خلال اتباع النصائح التالية:

- وضع الأرز في طبق التقديم.

- وضع الفراخ على الأرز.

- تزيين الطبق بالبقدونس أو الكزبرة.

- تقديم المندي مع صوص الدقوس.