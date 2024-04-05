مع بقاء أيام قليلة على بداية عيد الفطر وانتهاء شهر رمضان، ومع انتهاء شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر، يتساءل سكان مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية عن موعد بدء صلاة العيد في الرياض، هذا ما توضحه الهيئة السعودية للأبحاث الفلكية، التي أعلنت عن موعد صلاة العيد الفطر 1445 في الرياض.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في الرياض

حددت وزارة الشؤون الإسلامية موعد صلاة العيد الفطر 1445 في الرياض، وأعلنت أن موعد الإقامة سيكون بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة، حسب تقويم أم القرى لجميع مناطق المملكة، وسيقيم المسلمون صلاة عيد الفطر 2024 في الرياض في تمام الساعة 5:36 صباحًا.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في الرياض

وفي سياق متصل، وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مختلف الوزارات والإدارات في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بمواصلة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك 1445هـ، وتكليف بعض الموظفين بالحضور إلى مقر العمل لإنجاز المعاملات والمعاملات في إدارة شؤون المواطنين والمقيمين.

وأكد حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في جهودها لإنجاز كل ما يريده المواطنون والمقيمون والخدمات المطلوبة لهم.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في الرياض

كما وجه الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جميع فروع الوزارة في جميع مناطق المملكة، بتنفيذ صلاة العيد في المصليات والساحات وفي جميع المساجد، إلا في المساجد المجاورة لمصليات العيد، وفي المساجد التي لا يُصلي فيها المصلون العيد في بعض المراكز لاكتفائهم بمصلى العيد.