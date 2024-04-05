طريقة عمل الرنجة المشوية في المنزل.. خطوات سهلة وبسيطة

الاحتفال بعيد الفطر يتميز بطقوس وعادات مختلفة ويعد من أبرزها تناول الرنجة، إذ تفضل الكثير من الأسر المصرية تناول الفسيخ والرنجة في صباح يوم العيد، إلا أنّ هناك من يفضل تناولها مشوية، لذلك نستعرض فيما يلي، طريقة عمل الرنجة المشوية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

تعتبر الرنجة من أكثر الأنواع المفضلة للعديد من الأشخاص خاصة في الأجواء الاحتفالية بمختلف المناسبات، وذلك نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات البيوت في طريقة عمل الرنجة المشوية في المنزل بأكثر من وصفة وطريقة، وفق الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات الرنجة المشوية

رنجة

طماطم

كزبرة

بقدونس طازج

ثوم

ملح

بصل

فلفل رومي

توابل سمك

ليمون

خس

طحينة

طريقة عمل الرنجة المشوية

قبل إعداد وجبة الرنجة المشوية، لا بد من تنظيفها جيدًا مع قص ذيلها وزعانفها، وبعدها إخراج الأمعاء من داخلها، ثم غسلها جيدًا ونقعها في ماء وليمون وملح لمدة لا تزيد عن ساعة، وبعدها قطعي البصل في صينية ورصيه في القاع.

وفي الخطوة التالية، لا بد من وضع التوابل والليمون والكزبرة الطازجة والبقدونس في الخلاط، ومن ثمّ وضع الخليط على الرنجة بعد غسلها مرة ثانية ورصها في الصينية فوق البصل، ثم نشغل شواية الفرن، وبعد أنّ يصبح دافئا يجب وضع صينية الرنجة داخله حتى تمام النضج.

بعد إخراج صينية الرنجة المشوية من الفرن، يمكن تقديمها للأسرة وللأصدقاء في العزومات والتجمعات العائلية، خاصة في الاحتفالات سواء بالأعياد أو الشم النسيم، مع بصل أخضر وطحينة وخس.

طريقة أخرى لعمل الرنجة المشوية

وتوجد طريقة أخرى لعمل الرنجة المشوية في المنزل، وفقًا للشيف الشربيني، وهي أنّ تشوح الرنجة على نار هادئة على البوتجاز، ثم ينزع منها الجلد وتقطع قطعا صغيرة في وعاء عميق، يضاف إليها زيت الزيتون والخل والملح والفلفل الأسود والكمون والبقدونس والشبت، ويقلب الخليط جيدًا.

ثم يضاف الفلفل الألوان والبصل والطماطم فوق قطع الرنجة وعصير الليمون ويقلب الخليط جيدًا، واخيرًا تُسكب الرنجة في طبق التقديم وتقدم إلى الأهل والأصدقاء في مختلف العزومات.