أحمد الطيب: محمد عبدالمنعم لاعب كويس.. وخروجه من الأهلي لن يكون مفاجأة جيدة

واجه شيخُ العرافين المعلقَ الرياضي أحمد الطيب، سائلا إياه: «مين المسؤول الكبير اللي كلمك عشان تجيب لاعب مكان علي معلول؟!».

وقال الطيب في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «محصلش، مفيش مسؤول كبير في الأهلي كلمني عشان أجيب لاعب بديل مكان علي معلول، لكن عُرض على مسؤول في النادي الأهلي وهو صديق شخصي لي لاعب في نفس مركز علي معلول».

وتابع الطيب: «في حواري مع هذا المسؤول الصديق عرضت اللاعب البديل لعلي معلول لأن اللاعب التونسي قد يستمر مع الأهلي سنة أو سنتين على الأكثر».

كما واجه شيخُ العرافين المعلقَ الرياضي أحمد الطيب، إنّ محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي سيخرج من النادي بنسبة كبيرة، موضحًا: «في ناس بتراقبه وتتابعه بقالهم 5 شهور وهيمشي من الفريق قريب».

وأضاف: «الذين يتابعون مدافع الأهلي ينتمون إلى فريق خليجي، هم مقتنعون به تماما، ومحمد عبدالمنعم لاعب كويس ومحترم».

وواصل: «خروج محمد عبدالمنعم من النادي الأهلي لن يكون مفاجأة جيدة أبدا، وأنا أقول أتوقع بأنه سيخرج ولا أؤكد ذلك أبدا، وهناك حوار ونقاش بينه ومسؤولي هذا النادي، ولا يشترط أن تنتهي الحوارات إلى النتائج المرسومة لها».