مصطفى بكري: 3 محاور أساسية خلال جلسة الإحاطة لرئيس الوزراء غدا (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل جلسة مجلس النواب غدا الثلاثاء، والتي يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة.

موقف مصر من خطة تهجير الفلسطينيين

وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن 16 نائبا تقدموا بطلب إحاطة لرئيس الوزراء؛ لمناقشة موقف مصر من خطة التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء والضفة الغربية.

وأكد عضو مجلس النواب أن مخطط إسرائيل قائم منذ خمسينيات القرن الماضي، أن جلسة الغد ستقام على 3 محاور أساسية وهي «بدء إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من شمال لجنوب غزة، ادعاء إسرائيل بأن هناك أسلحة وأنفاقا تحت المستشفيات في قطاع غزة، موقف مصر من تلك التحركات».

وتابع مصطفى بكري قائلا: كان من الضروري دعوة رئيس الوزراء للبرلمان؛ لطمأنة المصريين والرد على أسئلة النواب في ملف تهجير الفلسطينيين، وآليات مصر لمواجهة هذا المخطط، مستكملا: الخوف أن يصل 2.5 مليون مواطن فلسطيني لمعبر رفح، والرئيس السيسي أكد أنه لا فرصة للسماح بتهجير الفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وإقامة دويلة في سيناء.

50 بارجة حربية تدعم جيش الاحتلال

ونوه بأن هناك 50 بارجة حربية تدعم جيش الاحتلال من أمريكا، معلقا: «جيش وقيادة مصر ليست بالهينة والرئيس السيسي يتصرف بحكمة، وأعتقد أن الرئيس والجيش المصري سيكون أول من يدافع عن أرض مصر حينما يتعلق الأمر بالأمن القومي».

واختتم بكري قائلا: «سنطرح طلبات الإحاطة ونستمع لرد رئيس الحكومة وبالتالي تعليقاتنا عليه، ونتمنى أن تكون جلسة مجلس النواب غدا علانية ومذاعة؛ لترجمة كل ما قاله الرئيس السيسي بشأن المخطط والمؤامرة الكبيرة على مصر ووجود خط أحمر على الحدود الغربية لمصر مثل سرت الجفرة».