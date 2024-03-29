السلاسل التجارية تعلن عن انخفاضات كبيرة بأسعار السلع.. تصل إلى 65 جنيها

كشفت السلاسل التجارية الشهيرة، عن عدد كبير من التخفيضات على مختلف أنواع السلع الغذائية التي تقدمها للمواطنين، تصل إلى نحو 65 جنيهاً، في جميع فروع تلك السلاسل المتواجدة بمختلف محافظات مصر، وذلك تماشيا مع مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع.

مبادرة تخفيض الأسعار

وأوضحت تلك السلاسل التجارية، أن العروض التي تقدم للمواطنين ضمن المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار السلع، والتي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 27 مارس، تستمر حتى الاثنين 1 أبريل أو نفاذ الكمية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، متوسط أسعار أبرز السلع والمواد الغذائية بعد التخفيضات، بالإضافة إلى قيمة التخفيض.

أسعار السلع الغذائية

- سجل سعر المكرونة المعبأ 375 جراما نحو 12.5 جنيه بتراجع يقدر بنحو 2 جنيه.

- سجل سعر كيلو المكرونة المعبأ نحو 31.5 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 3.5 جنيه.

- سجل سعر فول تدميس معبأ 500 جرام نحو 25.95 جنيه بتراجع يقدر بنحو 2 جنيه.

- سجل سعر عبوة الحليب كامل الدسم 1 لتر نحو 39.95 جنيه بتراجع يقدر بنحو 7 جنيه.

- سجل سعر الأرز المعبأ 900 جرام نحو 25.95 جنيه بتراجع يقدر بنحو 6 جنيهات.

- سجل سعر الأرز المعبأ 1 كيلو نحو 30 جنيها بتراجع 7 جنيهات.

- سعر عبوة الجبنة أنواع مختلفة 500 جرام نحو 29.95 جنيه بتراجع يقدر بنحو 6 جنيهات.

- سعر الدقيق المعبأ 1 كيلو 24.95 جنيه بتراجع يقدر بنحو 7 جنيهات.

تراجع أسعار الزيت والسمنة

- سجل سعر زجاجة زيت خليط 700 جرام نحو 47.50 جنيه بتراجع يقدر بنحو 13 جنيه تقريباً.

- سجل سعر زجاجة زيت زرة 2.2 لتر نحو 250 جنيه بتراجع يقدر بنحو 65 جنيه.

- سجل سعر عبوة السمنة 1.5 كيلو نحو 157.95 جنيه بتراجع يقدر بنحو 27 جنيه.

- سجل سعر عبوة السمنة 700 جرام نحو 80.95 جنيه بتراجع يقدر بنحو 11.5 جنيه.