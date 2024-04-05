سعر الرنجة اليوم في الأسواق.. كم سجلت؟

سجل سعر الرنجة اليوم، في مصر استقرارًا ملحوظًا، بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك، والذي تشهد فيه الأسماك المملحة إقبالا كثيفًا.

ومن خلال جولة «الوطن» على المحال التجارية بمحافظة الجيزة، نستعرض في السطور التالية، سعر الرنجة اليوم، بالإضافة إلى أسعار الفسيخ والسردين، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في المحلات.

سعر كيلو الرنجة

ويتراوح سعر كيلو الرنجة الهولندي في المتوسط ما بين 70 و120 جنيهًا، حسب الحجم، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر كيلو الفسيخ 2024

ويتراوح سعر كيلو الفسيخ «البوري» في المتوسط ما بين 240 و300 جنيه حسب الحجم، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

ويتراوح سعر الملوحة الأسواني جزل في المتوسط ما بين 220 و240 جنيهاً حسب الحجم، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر قطعة الرنجة فيليه

وبلغ سعر قطعة الرنجة فيليه 63 جنيهًا، فيما جاء سعر الرنجة بالقطعة 38 جنيهًا.

سعر كيلو السردين

ويتراوح سعر كيلو السردين في المتوسط ما بين 160 و180 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.