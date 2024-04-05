وكيل صحة الشرقية يوجه بخصم حافز الإشراف لمدير مستشفى أبو حماد 

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى أبوحماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، بعد مشاركته في الاحتفال بيوم اليتيم بدار كريمي النسب بمركز إيواء الأطفال بالعاشر من رمضان، وتفقده القافلة الطبية بالحي الـ16 بالعاشر.

عدم كفاية التمريض بقسم الاستقبال والطوارئ

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتلاحظ عدم كفاية هيئة التمريض بالقسم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير طبيب آخر بعد قيام الطبيب النوبتجي بالإبلاغ المرضي.

وكلف وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، بتكليف طبيب آخر بالقيام بالنوبتجية، مع خصم حافز الإشراف لمدير المستشفى، ومجازاة المدير المناوب بخصم 3 أيام من الراتب، كما وجه بنقل المقاعد الخشبية بالاستقبال لمكان آخر مع استبدالها بكراسي معدنية يسهل جردها، وذلك لسهولة حركة الفرق الطبية بالقسم، ووفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة.

مناظرة الملفات الطبية للأطفال المبتسرين

وتفقد مسئول الصحة قسم الحضانات، وقام بمناظرة الملفات الطبية للأطفال المبتسرين، وتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والتأكد من انتظام العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، كما اطمأن على كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالمستشفى، وتشغيل جهاز الأشعة التليفزيونية الجديد، والذي تم دعمه من وزارة الصحة والسكان منذ عدة أيام، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة أبو حماد.

وناقش مع نائب مدير المستشفى مقترح بنقل العيادات الخارجية في مكان مجمع يسع عدد المترددين الكبير، والذي يصل إلى 1000 مريض يومياً، موجهاً بعمل دراسة شاملة والعرض على وكيل الوزارة.