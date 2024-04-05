خبير تحكيمي يوضح موقف هدف الأهلي الملغى أمام سيمبا | عاجل

حسم الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، الجدل بشأن صحة إلغاء هدف الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، في مواجهة سيمبا التنزاني، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال جهاد جريشة في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «قرار الحكم وتدخل تقنية الفار في حالة هدف موديست صحيحة 100%، والقرار سليم بإلغاء الهدف، الكرة واضحة جدا تسلل على حسين الشحات، لا يوجد فيها كلام».

تفاصيل إلغاء هدف موديست أمام سيمبا

وكان موديست استلم تمريرة رائعة من حسين الشحات، المتسلل، قبل أن ينجح في تسجيل هدف رائع، لكن حكم الراية ألغاه، قبل أن يتدخل حكم الساحة للحديث مع طاقم الفار، الذي بدوره أكد قرار حكم الراية بإلغاء الهدف.