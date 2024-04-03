موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024 وتوقيت الشروق

أوشك شهر رمضان على الانتهاء، ومرت أيامه سريعًا، إذ تفصلنا ساعات قليلة عن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024، ويستعد الآلاف لتناول السحور استعدادًا لصيام اليوم الرابع والعشرين من شهر الصيام، والموافق رابع أيام العشر الأواخر من رمضان 2024، وسط اختلاف مواقيت الصلاة كل يوم عن الذي يسبقه بسبب اختلاف مواقيت الشروق والغروب، بحسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، ومواقيت الصلاة اليوم، ومواعيد السحور والإمساك، وشروق الشمس اليوم الموافق 24 رمضان 1445 هجرية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويختلف موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء عن الأمس بمقدار دقيقة واحدة فقط، إذ يأتي مبكرًا عن الأمس بمقدار 60 ثانية، وكذلك مواقيت السحور والإمساك، والشروق اليوم، فيما يزداد عدد ساعات الصيام دقيقة، ويأتي موعد أذان العشاء متأخرًا دقيقة، بينما تحل مواعيد أذان المغرب والظهر والعصر في نفس مواقيتها بالأمس.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الأربعاء 3-4-2024

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، يُرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الأربعاء 3-4-2024 الموافق الرابع والعشرين من شهر رمضان، في تمام الساعة 4:16 صباحًا، بينما يبدأ وقت السحور من 1:56 بعد منتصف الليل وحتى وقت الإمساك 3:56 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويحل موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء الموافق رابع أيام العشر الأواخر من رمضان، في تمام الساعة 4:36 صباحًا، أي بعد موعد الأذان بنحو 20 دقيقة، بينما يأتي موعد الشروق في الفيوم اليوم في تمام الساعة 5:44 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 3-4-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 3-4-2024 في الفيوم، نحو 14 ساعة و20 دقيقة، بينما تأتي مواقيت الصلاة اليوم كالآتي:

موعد أذان الظهر اليوم.. 12:00 مساءً.

موعد أذان العصر اليوم.. 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم.. 6:16 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم.. 7:35 مساءً.

موعد صلاة التراويح اليوم.. بعد انتهاء صلاة العشاء مباشرة.

موعد صلاة التهجد اليوم.. تبدأ 12:00 منتصف الليل.