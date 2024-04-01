موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024.. اعرف وقت الشروق 

يستعد المسلمون لصيام اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان، الذي يتزامن مع موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024 والموافق ثاني أيام العشر الأواخر من رمضان، إذ يأتي مختلفًا عن موعده بالأمس بمقدار دقائق معدودة، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 1-4-2024، ومواقيت الصلاة والشروق في الفيوم، ومواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ويأتي موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الإثنين، الموافق 22 رمضان 2024، وثاني أيام العشر الأواخر من رمضان، مبكرًا عن الأمس بدقيقة واحدة فقط، وكذلك موعد شروق الشمس ومواقيت السحور والإمساك، بينما يزداد عدد ساعات الصيام.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الاثنين 1-4-2024

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم الاثنين 1-4-2024 في تمام الساعة 4:19 صباحًا، بينما يأتي موعد السحور في الفترة من 1:59 وحتى الساعة 3:59 صباحًا وقت الإمساك، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم الموافق الثاني والعشرين من شهر رمضان، بعد مرور 20 دقيقة من رفع الأذان، إذ تبدأ مختلف المساجد في أداء صلاة الفجر بتمام الساعة 4:39 صباحًا، ، بينما يأتي موعد شروق الشمس اليوم في الفيوم بتمام الساعة 5:46 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 1-4-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 1-4-2024 في الفيوم اليوم ثاني أيام العشر الأواخر من رمضان بزيادة قدرها دقيقة واحدة عن الأمس، إذ يبلغ نحو 14 ساعة و16 دقيقة، بينما تأتي مواقيت الصلاة اليوم كما يلي:

موعد أذان الظهر اليوم: يرفع في تمام الساعة 12:00 مساءً.

موعد أذان العصر اليوم: يرفع في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم: يرفع في تمام الساعة 6:15 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم: يرفع في تمام الساعة 7:33 مساءً.

موعد صلاة التراويح اليوم: تؤدى في تمام الساعة 7:53 مساءً تقريبًا، أو بعد صلاة العشاء مباشرة حسب الانتهاء منها وفقًا لكل مسجد على حدة.

موعد صلاة التهجد اليوم: تنطلق بعد الساعة 12:00 منتصف الليل.