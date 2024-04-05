أحمد الطيب: الأهلي تعاقد مع 4 لاعبين بسببي منهم خالد بيبو

واجه شيخُ العرافين المعلقَ الرياضي أحمد الطيب، وسأله: «هو أنت شغال وكيل لاعبين ولا إيه يا كابتن؟! إنت مش جبت 4 لاعبين للأهلي؟! ليه مودتهمش للزمالك؟!».

وقال في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «الكلام ده حصل، أنا من الأسباب الرئيسية إن خالد بيبو يروح النادي الأهلي من النادي الإسماعيلي، وهناك أيضا محمد جودة وأشرف أمين أحد لاعبي ريال مدريد وعبداللاه جلال الذي شارك في مباراة الصفاقسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2006».

وتابع الطيب: «وديت عبداللاه جلال النادي الأهلي وهو عمره 13 سنة تقريبا، وكل ده من غير فلوس، وعمري ما أخدت فلوس إلا من التعليق والتدريب، أما التعاقدات فدي خدمة للاعب والنادي».