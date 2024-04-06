مسلسل فراولة الحلقة 12.. الجمهور غير مقتنع بطريقة نيللي كريم في العلاج الروحي

تعرض قناة DMC الحلقة 12 من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، الليلة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً والساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

الحلقة 12 من مسلسل فراولة

أما عن موعد إعادة الحلقة 12 من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، فتعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا.

تدور أحدث مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، في إطار كوميدي، بينما المسلسل ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان، بطولة مجموعة من النجوم وهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

وتتوالى الأحداث المثيرة خلال مسلسل فراولة، فخلال الحلقة 11 من المسلسل تعرضت نيللي كريم لهجوم شديد، بعد ظهورها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا».

وسبب الهجوم على نيللي كريم هو عدم اقتناع الجمهور بطرق العلاج الروحي، التي تقوم بها، خاصة بعد أن علموا بدخول أحد مرضى فراولة، إلى مصحة للعلاج النفسي، بعد اتباع العلاج الروحي بدلا من الطبي.