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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل فراولة على قناة DMC اليوم 

كتب:

منتصر سليمان
01:01 م | السبت 06 أبريل 2024
مسلسل فراولة

مسلسل فراولة

جذبت الحلقات الأولى من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، الجمهور لمتابعة باقي حلقات المسلسل، الذي يعرض ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2024.

وينتظر الجمهور عرض الحلقة 12 من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، على قناة DMC اليوم السبت، في المواعيد المحددة.

الحلقة 12 مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل فراولة في إطار كوميدي اجتماعي، بطولة نيللي كريم وعدد من النجوم، ويتم عرض الحلقة 12 من مسلسل فراولة يوميًا على قناة DMC، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً والساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

أما عن موعد إعادة الحلقة 12 من مسلسل فراولة، فتكون على قناة dmc دراما الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا. 

مسلسل فراولة يجمع عددا كبيرا من النجوم بينهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك. 

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بقلم منتصر سليمان