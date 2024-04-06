مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27.. ماذا يفعل الكبير بعد فوز حزلقوم في المسابقة؟

يواصل الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8، مواقفه الكوميدية، بعد فوز حزلقوم بنصف مليون جنيه من برنامج المسابقات من سيربح النصف مليون.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8

وخاض الكبير وأسرته خلال الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8، مغامرة صعبة، حيث حاول «الكبير» بشتى الطرق مساعدة شقيقة حزلقوم في الإجابة على الأسئلة للحفاظ على المزاريطة بعد أن راهن عليها جوني.

وكان الكبير يساعد حزلقوم في الإجابات على الأسئلة باستخدام عدة طرق منها البحث على الإنترنت والكحة، وإرسال عدد من الحركات دليل على رقم الإجابة، وكانت الوسيلة الثانية هي عودة الكبير فلاش باك إلى أيام الدراسة، لحل هذه الأسئلة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يذكر أن مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، حاتم صلاح، مصطفى غريب، محمد سلام، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن.