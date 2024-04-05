ملخص الحلقة 26 مسلسل محارب.. براءة رامي العزازي في واقعة دهس والدة محارب

توجه عنتر (حسني شتا)، إلى منزل الساحرة عجيبة خلال ملخص الحلقة 26 مسلسل محارب، لإتمام زيجته من إنجي، لكنها لم تفعل ذلك لعدم حصولها على مستحقاتها، وأخبرته أن إنجي سوف لا تتزوجه هو أو غيره؛ إذ عملت لها عملا يحرمها من الزواج، لذا تعدي عليها عنتر، وخنقها حتى فارقت الحياة، بينما جرى الكشف على إنجي وأوضح الطبيب أنها مصابة بصدمة عصبية تصل للصرع، وتحتاج إلى علاج نفسي وعصبي، وهو ما أثار دهشة والدتها.

ملخص الحلقة 26 مسلسل محارب

وخلال ملخص الحلقة 26 مسلسل محارب، تقدمت راندا صديقة رامي (ملك أحمد زاهر)، بنسخة من المستندات الموجودة على هواتف العزازي ووصفي المحامي، وسلمتها لممدوح محامي محارب، وأكد لها أن هذا الملفات تسجن حسام، فأخبرته أنها قدمت له تلك المستندات للانتقام من حسام.

براءة رامي العزازي

وشهد ملخص الحلقة 26 مسلسل محارب، جلسة محاكمة رامي العزازي لاتهامه بدهس والدة محارب، وترافع حسام الجيوشي عنه طالبا له البراءة، وبالفعل حصل عليها، وانهارت منال وجيرانها لخسارتها حق والدتها.

وعقب انتهاء الجلسة تمكن دشاش وجمال من تدبير حيلة لسرقة هاتف المحامي حسام الجيوشي.