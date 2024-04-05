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دراما المتحدة

أحمد الطيب: أحمد زيزو مشروع أسطورة عظيم.. وكهربا لاعب كويس ومؤثر

كتب:

محمد عزالدين
08:19 م | الجمعة 05 أبريل 2024
زيزو

زيزو

قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، إنّ أحمد مصطفى زيزو جناح نادي الزمالك والمنتخب الوطني لكرة القدم مشروع أسطورة عظيم.

وأضاف الطيب في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «بالنسبة لمحمود عبدالمنعم كهربا، فأنا أحبه جدا كلاعب كرة وعلى المستوى الشخصي، لكنه مر بمراحل تخرجه من دائرة تركيز أن يصبح أسطورة في زمن قليل، لكنه لاعب كويس ومهم ومؤثر أوي».

وتابع: «شيكابالا الدنيا كلها عارفة إنه أسطورة، العصافير على الشجر والسمك جوه المياه، هو موهوب بشكل مختلف، أما الشناوي فهو حارس كويس».

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