بفقرات فنية متنوعة.. مكتبة القاهرة الكبرى تنظم احتفالية يوم اليتيم السبت

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى احتفالية بيوم اليتيم برئاسة يحيى رياض يوسف القائم بأعمال مدير عام المكتبة، ضمن برنامج شهر رمضان لمكتبة القاهرة الكبرى، وتحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع شئون الإنتاج الثقافي.

وذلك بالتعاون مع المؤسسة الكشفية من أجل السلام، وتضمن الاحتفالية فقرات فنية وغنائية وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة 8 مساء، ويدير الاحتفالية مدير المكتبة يحيى رياض يوسف.

اهتمام خاص بالطفل والموهوبين

تأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة القاهرة طول العام الفعال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتماما خاصا بالطفل والنشء والموهوبين وبصفة عامه بالشباب.

كما تحرص مكتبة القاهرة الكبرى على الاحتفال بمشاركة مجموعة من الأطفال من دور الرعاية متمثلة في المؤسسة الكشفية من أجل السلام، لتقديم فقرات متنوعة، بهدف تشجيعهم على تنمية مهاراتهم المختلفة وتقوية شخصياتهم وتطوير شخصيتهم وقدراتهم.