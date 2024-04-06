مجلس الدولة يلزم «المالية» برد 48 مليون جنيه لمستشفيات جامعة طنطا

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة المالية برد مبلغ 48 مليونا و809 آلاف جنيه إلى المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة طنطا.

وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من تقرير اللجنة المحاسبية التي أمرت الجمعية بتشكيلها، والذى تطمئن إليه أن المبلغ الذي خُصم من الحسابات الدائنة وأُضيف إلى إيرادات الموازنة عبارة عن مستحقات للغير تخص أفرادًا وشركات وهيئات حكومية، وكانت مُعلاة على ذمة ضمان أعمالإ الى حين الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات، مثل مشروع إنشاء مستشفى الجراحات، ومستشفى أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية.

إلزام الوزارة برد المبالغ

وأوضحت الجمعية، أن المبلغ المخصوم يسري في شأنه الاستثناء الوارد بالمادة (537) من اللائحة باعتباره «مبالغ تأمينات المتعهدين والمقاولين»، وما كان يجب إضافته إلى إيرادات الموازنةإلا إذا لم يطالب به خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء الالتزام، وهو غير الحاصل في الحالة الماثلة، ومن ثم يتعين إلزام وزارة المالية برد مبلغ مقداره (48809447.58) ثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا وثمانية وخمسون قرشًا للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة طنطا.