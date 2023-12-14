افتتاح الملتقى العاشر لوحدة أمراض الكلى في أسوان

انطلقت اليوم في مدينة أسوان فعاليات الملتقى العاشر لوحدة أمراض الكلى، الذي نظمته الجمعية الإفريقية لزراعة الأعضاء بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى بمستشفى الباطنة.

وشهد الملتقى مشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال أمراض الكلى، بما في ذلك الدكتورة مي حسب الله رئيسة الجمعية المصرية، والدكتور جمال سعدي رئيس الجمعية الإفريقية، والدكتورة حنان أنور وكيل وزارة الصحة.

كانت محافظة أسوان، قد وضعت حجر الأساس لمجمع مدارس التربية الخاصة في كوم أمبو، فيما أشاد اللواء أشرف عطية بأهمية إقامة هذا المجمع للتربية الخاصة، في ظل الاهتمام غير المسبوق الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأجهزة الدولة المصرية بذوي الهمم.

توفير أوجه الرعاية لذوي الهمم

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة توفير أوجه الرعاية وكافة الحقوق والمزايا لذوي الهمم، وتقدير إبداعاتهم ومواهبهم وابتكاراتهم، التي تسهم في خدمة مجتمعهم وبلدهم.

من جهتها قالت المهندسة فاطمة إبراهيم، سكرتير عام محافظة أسوان خلال حفل وضع حجر الأساس، إن المجمع يضم جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، ويضم عددا ضخما من الفصول بالتزامن مع حضور عدد من الشخصيات البارزة في أسوان.