مفاجأة بالحلقات المقبلة من مسلسل حق عرب.. موت شخصية مهمة

بدأت الحلقات الأخيرة من مسلسل حق عرب، تشهد تطورات متصاعدة، ونجح العمل في لفت أنظار الجمهور في مصر والوطن العربي، بأحداثه المثيرة، وأصبح الجميع في انتظار الحلقات المقبلة لمعرفة ماذا سيحدث لعرب السويركي.

أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل حق عرب، زواج عبد ربه «رياض الخولي» من حنان «دينا فؤاد»، ليقوم أحمد العوضي «عرب» بتهديد رياض الخولي بإنه سيأخذ حقه خلال الأيام المقبلة.

مفاجآت في الحلقات القادمة من مسلسل حق عرب

وكشف مصدر داخل فريق عمل المسلسل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحلقات القادمة من مسلسل حق عرب ستشهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة، إذ ستظهر العديد من مشاهد الأكشن، كما سيموت أحد الشخصيات المهمة، واصفا إياها «مفاجأة موت».

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي، رياض الخولي، دينا فؤاد، وفاء عامر، كاورلين عزمي، دنيا المصري، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، أحمد صيام.