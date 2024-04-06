أحمد حافظ المدعو الوحيد من الوسط الفني في حفل عيد ميلاد جميلة عوض (صور)

احتفلت الفنانة جميلة عوض بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 6 أبريل وذلك وسط أجواء أسرية خاصة دون حضور أحد من الوسط الفني إلا المونتير أحمد حافظ.

أحمد حافظ يحضر عيد ميلاد جميلة عوض

وحضر عدد من عائلة الفنانة جميلة عوض، عيد ميلادها ومن بينهم والدها الفنان عادل عوض ووالدتها الفنانة راندا عوض، كما حضر أيضا عيد الميلاد المونتير أحمد حافظ.

وفي سياق آخر، حققت الفنانة جميلة عوض نجاحا كبيرا مؤخرًا، في السينما من خلال فيلم «المحكمة» التي كانت تدور أحداثه في إطار اليوم الواحد حول مجموعة من القضايا التي تقع أحداثها داخل المحكمة، وكيف يحاول أبطالها التعايش معها، وحل مشاكلهم.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، صلاح عبد الله، فتحي عبد الوهاب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داِش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد.