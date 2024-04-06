10 علامات تكشف الفسيخ الفاسد.. احذر السمكة المنتفخة

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يبدا الاستعداد لأول أيام عيد الفطر المبارك، وعيد الربيع، ويزداد الاهتمام بتناول الموالح مثل الفسيخ والرنجة؛ وقبل التسرع في شراء هذه الأطعمة؛ يجب التعرف على 10 علامات تشير إلى فساد الفسيخ، ما قد يؤدي للإصابة بالجلطات أو الوفاة والدخول للعناية المركزة، ونستعرض أبرز العلامات التحذيرية في السطور التالية.

10 علامات للفسيخ الفاسد

وفي تصريحات تلفزيونية من خلال برنامجه عبر شاشة CBC سفرة تحدث الشيف شربيني عن 10علامات للفسيخ الفاسد كالتالي:

سمكة الفسيخ الطازجة ذات لحم طري وقوام متماسك، لذلك راقب هذه العلامة في الفسيخ الفاسد.

من علامات الفسيخ الفاسد أنه ليس مغلقًا تماما.

ظهور فتحات وتشققات في اللحم.

من علامات الفسيخ الفاسد أيضًا، أنك تلاحظ أن السمكة متحجرة القوام.

سمكة الفسيخ غير صحيحة وكاملة.

يكون اللون الخارجي للفسيخ الطازج رماديا، وهو لون سمكة البوري الأصلية، دون ظهور أي بقع داكنة أو تغير في لون الفسيخ السليم.

اللون الداخلي للحم يكون أحمر زهري فقط وليس أي لون آخر.

رائحة الفسيخ الطازج السليم تكون مقبولة، إذا كانت الرائحة كريهة فهذا يدل على فساده.

عند الضغط على السمكة السليمة بواسطة الأصابع، تكون متماسكة وذات جلد مشدود وتعود إلى شكلها الطبيعي.

علامات التسمم بعد تناول الفسيخ:

وللتسمم الناتج عن تناول الفسيخ الفاسد علامات كشفتها وزارة الصحة والسكان، وهي جفاف الحلق والحنجرة ومن ثم صعوبة بالنطق، كما أنه في حالة ظهور هذه الأعراض يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي العلاج.

تحذير من الإفراط في تناول الفسيخ في العيد

كانت وزارة الصحة والسكان قد حذرت في فيديو عبر الصفحة الرسمية لها، من الإفراط في تناول الفسيخ أو تناوله لفئات معينة، وهم مرضى الضغط، حيث يؤدي الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، ويتسبب ذلك في مكوثهم بالعناية المركزة وقد يسبب أيضًا تناول الفسسيخ هبوط في عضلة القلب.