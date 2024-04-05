طريقة تخليل الفسيخ زي المحلات في المنزل.. «النتيجة هتبهرك»

«طعمية، كشري، رنجة، فسيخ» من أشهر الأكلات التي يمتنع عنها ملايين المصريين خلال شهر رمضان الكريم لما تسببه في الإحساس الشديد بالعطش في أثناء الصيام، ويلجأون إلى تناولها في أول أيام عيد الفطر المبارك، وترغب كثير من ربات المنازل في معرفة كيفية تخليل الفسيخ مثل المحلات لضمان سلامته والتحكم أيضًا في كمية الملح والزيت الموضوعة فيه.

طريقة تخليل الفسيخ زي المحلات

وتتطلب طريقة تخليل الفسيخ زي المحلات، مكونات بسيطة وفق ما ذكرته الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة.

المقادير

سمك بوري «كميات حسب الرغبة».

كوب ملح.

نصف كوب كركم.

نصف كوب شطة ناعمة.

نصف كوب بابريكا.

6 فصوص حبهان.

خطوات التحضير

في البداية، تُخلط المكونات السابقة في وعاء عميق عدا السمك.

اغسلي السمك البوري جيدًا، واتركيه لمدة 3 ساعات حتى يُصفى.

بعد تصفية السمك تمامًا، يتم حشو الخياشيم بالخليط جيدًا، وقلبيها من جميع الجهات.

يوضع السمك على ورق نايلون وإضافة إليه جزء من الخليط، ثم وضعه في أكياس بالثلاجة.

قليبه مرتين في اليوم الواحد، حتى تمام تخليله.

طريقة أخرى لعمل الفسيخ

في البداية يتم تحضير سمك بوري حسب الكمية والحجم.

اغسل السمك جيدًا.

ترك السمك طوال الليل حتى يجف من الماء تمامًا.

تحضير كمية مناسبة من زيت الطعام.

تجهيز كمية مناسبة من الملح الخشن.

إضافة الكركم (اختياري).

إضافة الشطة الحمراء.

طريقة الفسيخ بالطحينة

فسيخ مخلي.

زيت.

عصير ليمون.

طحينة.

خل.

خطوات التحضير

يُنزع الشوك من الفسيخ جيدًا.

يُخلطه مع الكمون والثوم.

يوضع زيت الزيتون والبابريكا وعصير الليمون، وشرائح الليمون والفلفل الحار والبصل في الكبة وتضرب جيدًا.

اخلطي الفسيخ مع المكونات السابقة، ثم ضيفي المايونيز والطحينة، ويُقدم.

طريقة عمل الفسيخ في أسبوع

كيلو سمك بوري.

كيلو ملح خشن حجري.

ملعقة كركم.

ملعقة شطة.

8 أوراق لورا.

¼ كوب زيت.

خطوات التخصير