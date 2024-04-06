سعر الفسيخ اليوم في الأسواق.. بوري ورنجة و«جزل أسواني»

سجل سعر الفسيخ اليوم السبت، في مصر استقرارًا ملحوظًا، بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك، والذي تشهد فيه الأسماك المملحة إقبالًا كبيرًا، وفي جولة أجرتها «الوطن» على المحال التجارية بمحافظة القاهرة، نرصد في السطور التالية، سعر الفسيخ اليوم ، بالإضافة إلى أسعار الرنجة والسردين، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في المحلات.

سعر الفسيخ اليوم

واستقر سعر الفسيخ اليوم «البوري» ليتراوح في المتوسط ما بين 220 إلى 280 جنيها بحسب الحجم، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

ويتراوح سعر الملوحة الأسواني جزل في المتوسط ما بين 200 إلى 250 جنيهاً حسب الحجم، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر قطعة الرنجة فيليه

وسجل سعر قطعة الرنجة فيليه 63 جنيهًا، فيما جاء سعر الرنجة بالقطعة 38 جنيهًا.

سعر كيلو السردين

ويتراوح سعر كيلو السردين في المتوسط ما بين 160 و180 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر كيلو الرنجة

ويتراوح سعر كيلو الرنجة الهولندي في المتوسط ما بين 70 و120 جنيهًا، حسب الحجم، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.