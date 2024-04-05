مع اقتراب شم النسيم وعيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على شراء الفسيخ، ويمكن تناوله كما هو بطعمه الأصلي أو إضافة بعض النكهات إليه، وتقديمه في سفرة كبيرة، تلتف حولها الأسرة، لذا فإن هناك طريقة تنظيف الفسيخ الجاهز، بخطوات سهلة وبسيطة، لا تحتاج سوى دقائق معدودة، ويصبح الفسيخ مخليا من الشوك والجلد، وجاهزا لأي إضافة.

وشرحت الشيف أميرة شنب، ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra طريقة تنظيف الفسيخ الجاهز، في خطوات بسيطة من خلال فتح السمكة بالسكينة، وإزالة الأمعاء والأجزاء غير الصالحة للأكل، وبعدها إزالة الشوك والجلد الخارجي، ووضعه في طبق، وإضافة كمية من عصير الليمون والزيت عليه.

وأوضحت الشيف أميرة شنب 3 وصفات غير تقليدية للفسيخ، يمكن إعدادها في المنزل، للحصول على مذاق مختلف للفسيخ، يبتعد قليلًا عن الطعم الأصلي.

سلطة بطاطس بالفسيخ

المقادير:

فسيخ مخلي ومقطع قطع كبيرة.

بطاطس مسلوقة ومقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة.

بصل أخضر قطع صغيرة.

شبت مفروم.

مايونيز حسب الرغبة.

زبادي حسب الرغبة.

طريقة عمل سلطة بطاطس بالفسيخ

في وعاء توضع المكونات البطاطس الفسيخ والزبادي والمايونيز والبصل الأخضر والشبت، وتقلب جيدًا وتوضع في طبق التقديم.

غموس الفسيخ

المقادير:

فسيخ مخلي ومقطع قطع كبيرة

بصل أخضر مفروم.

فلفل حار مفروم.

خل.

زيت زيتون.

عصير ليمون.

طحينة.

طريقة عمل غموس الفسيخ

في الكبة يوضع الفسيخ والبصل والفلفل وعصير الليمون والخل والزيت والطحينة، ويضرب جيدًا يصبح خليطًا ناعمًا، ويوضع في طبق التقديم.

الفسيخ بالطحينة

المقادير:

فسيخ مخلي مقطع قطع كبيرة.

كوب زبادي.

بصل أحمر شرائح.

نصف كوب طحينة.

ربع كوب ماء.

خل.

شطة.

زيت.

ليمون.

كمون.

فلفل أسود.

طريقة عما الفسيخ بالطحينة

في وعاء تضاف كل المقادير وتقلب جيدًا، وتقدم مع البصل والليمون والخبز.

باف بيستري بالفسيخ

المقادير:

باف بيستري مخبوزة.

فسيخ مخلي.

جبنة قريش.

زيت زيتون

طماطم مكعبات.

بقدونس مفروم.

طريقة عمل باف بيستري الفسيخ:

يمكن إعداد وصفة باف بيستري بالفسيخ، من خلال عدة خطوات، إذ يضاف الفسيخ المقطع إلى الباف بيستري، مع مكعبات الجبن والطماطم والبقدونس، ويتم تقديمها على السفرة.