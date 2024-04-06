عيد عبد الهادي: كلمة الرئيس بحفل الإفطار بعثت رسائل طمأنة للمصريين

ثمن الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور طوائف الشعب المصري، مُشيراً إلى أنه دائما ما يبرهن على الشعب الذي يتحمل دائما الصعاب وحريص على الحفاظ على عزيمة وصلابته وقوته تحقيقا لمجد هذا الوطن، وإعلاءً للمسار التنموي الصحيح الذي قدمت الدولة العديد من التضحيات لكي تصل اليوم إلى طريقها الصحيح، وتكون كلمتها ذات شأن وتحركاتها على مسمع ومرئى من العالم.

رسالة وحدة وتلاحم الوطن

وأكد «عبد الهادي»، في بيان له، أن كلمة الرئيس بعثت برسائل طمأنينة للشعب المصري بقدرة الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية والحكومة على تجاوز التحديات الراهنة واستمرار الدفع بكافة المساعي والخطط للحفاظ على معدلات النمو التي وصلت إليها في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لم تتقدم إلا بفضل سواعد أبناءها المخلصين الذين أدركوا أهمية العمل والمشاركة لصالح بناء مستقبل وطن نحو الأفضل والأرقى.

الرئيس السيسي: الجميع يعمل من أجل هدفاً واحد

ولفت عبد الهادي، أن الرئيس السيسي ألقى كلمته وسط حشود تمثل طوائف وفئات المجتمع المصري، مما يبعث برسالة بوحدة وتلاحم هذا الوطن، وأن الجميع يعمل من أجل هدفاً واحد وهو إعلاء شأن هذا البلد والمضي معا نحو مستقبل أفضل والعبور برؤى وأفكار مختلفة تحمل عنوان الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، أن توجيهات الرئيس باستكمال حالة الحوار الوطني ومتابعة تنفيذ توصيات كافة مراحله رسالة جديدة تعكس تثبيت القيادة السياسية لمبدأ التشاور والتحاور كلغة أساسية لبحث التحديات، وفتح آفاق جديدة تجمع تحت مظلتها كافة أطياف وألوان الشعب المصري من أجل مصلحة الوطن ونبذ أي خلاف.