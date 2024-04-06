تامر أمين: «شيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب ومفيش حد يمثل صوت مصر»
كتب:
محمد عزالدين
09:33 م | السبت 06 أبريل 2024
تامر أمين
قال الإعلامي تامر أمين، إن الفنان الذي يدرك قيمته الحقيقة، وأهمية ونجاح الأعمال التي يقدمها، ويعرف مدى حب الجمهور له، ويعمل على تقديم منتج فني ناجح من أجل إرضاء الجمهور، لا يتاجر بالألقاب، إذ تكون هذه الأمور في آخر أولوياته واهتماماته.
فنانون يتاجرون بالألقاب
وأضاف «أمين»، خلال حواره لبرنامج «العرافة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي النهار والمحور، أن الفنانين الذي يبحثون عن الألقاب ويتاجرون بها بل ويسرقوونها في بعض الأحيان بحاجة إلى مراجعة أنفسهم، متابعا: «شيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب، وأنا مبحبش ده».
صوت مصر لا يغتزل في شخص
وعن رأيه في من يصلح أن يكون صوت مصر، أضاف: «مفيش حد يمثل صوت مصر، ومصر أكبر من أن يكون شخص صوتها، هل مصر تغتزل في شخص؟ هل ينفع أقول بسمة صوت مصر؟».