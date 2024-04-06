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دراما المتحدة

تامر أمين: «شيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب ومفيش حد يمثل صوت ‏مصر»

كتب:

محمد عزالدين
09:33 م | السبت 06 أبريل 2024
تامر أمين

تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن الفنان الذي يدرك قيمته الحقيقة، وأهمية ونجاح ‏الأعمال التي يقدمها، ويعرف مدى حب الجمهور له، ويعمل على تقديم منتج فني ‏ناجح من أجل إرضاء الجمهور، لا يتاجر بالألقاب، إذ تكون هذه الأمور في آخر ‏أولوياته واهتماماته.

فنانون يتاجرون بالألقاب ‏

وأضاف «أمين»، خلال حواره لبرنامج «العرافة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر ‏قناتي النهار والمحور، أن الفنانين الذي يبحثون عن الألقاب ويتاجرون بها بل ‏ويسرقوونها في بعض الأحيان بحاجة إلى مراجعة أنفسهم، متابعا: «شيرين ‏وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب، وأنا مبحبش ده».‏

صوت مصر لا يغتزل في شخص 

وعن رأيه في من يصلح أن يكون صوت مصر، أضاف: «مفيش حد يمثل صوت ‏مصر، ومصر أكبر من أن يكون شخص صوتها، هل مصر تغتزل في شخص؟ ‏هل ينفع أقول بسمة صوت مصر؟».‏

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