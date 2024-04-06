تامر أمين: هاجمت عمرو مصطفى بسبب ما قاله عن الإعلام

علق الإعلامي تامر أمين، على هجومه الشديد على أحد منشورات عمرو ‏مصطفى، التي وصف فيها الإعلام بـ«المُغيب»، قائلًا إنه هاجمه عندما تحدث عن الإعلام ككل ولم يتحدث عن قلة أو بعض منه.‏

منشور عمرو مصطفى لم يكن ساخرًا

وأضاف «أمين»، خلال حواره لبرنامج «العرافة»، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر ‏قناتي النهار والمحور، أنّ منشور عمرو مصطفى لم يكن ساخرًا، فهو قليلًا جدًا ما ‏يسخر، والمعروف عنه أن معظم اشتباكاته ومعاركه جد ولديه وجهة نظر ‏ورسالة يريد إيصالها للجميع، لافتًا إلى أن هذا الأمر حقه وهو حر به.‏

تامر أمين: الإعلام يمثلني

وتابع: «لو كان عمرو مصطفى قال إنّ بعضًا أو قلة من الإعلاميين المصريين ‏مغيبين ماكنتش رديت عليه، لكن هو ذكر الإعلام بشكل عام، وأنا جزء منه، وأنا ‏ليست نقيب الإعلاميين لكني واحد من الإعلام الذي يمثلني وأمثله».‏

وأشار «أمين»، إلى أن المُخالفة للمُعارفة مدرسة موجودة في الإعلام، وفي بعض ‏الأحيان يجب اتباعها.‏