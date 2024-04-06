تامر أمين: هاجمت عمرو مصطفى بسبب ما قاله عن الإعلام
كتب:
محمد عزالدين
10:12 م | السبت 06 أبريل 2024
تامر أمين
علق الإعلامي تامر أمين، على هجومه الشديد على أحد منشورات عمرو مصطفى، التي وصف فيها الإعلام بـ«المُغيب»، قائلًا إنه هاجمه عندما تحدث عن الإعلام ككل ولم يتحدث عن قلة أو بعض منه.
منشور عمرو مصطفى لم يكن ساخرًا
وأضاف «أمين»، خلال حواره لبرنامج «العرافة»، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي النهار والمحور، أنّ منشور عمرو مصطفى لم يكن ساخرًا، فهو قليلًا جدًا ما يسخر، والمعروف عنه أن معظم اشتباكاته ومعاركه جد ولديه وجهة نظر ورسالة يريد إيصالها للجميع، لافتًا إلى أن هذا الأمر حقه وهو حر به.
تامر أمين: الإعلام يمثلني
وتابع: «لو كان عمرو مصطفى قال إنّ بعضًا أو قلة من الإعلاميين المصريين مغيبين ماكنتش رديت عليه، لكن هو ذكر الإعلام بشكل عام، وأنا جزء منه، وأنا ليست نقيب الإعلاميين لكني واحد من الإعلام الذي يمثلني وأمثله».
وأشار «أمين»، إلى أن المُخالفة للمُعارفة مدرسة موجودة في الإعلام، وفي بعض الأحيان يجب اتباعها.